Bingo! Ideetje gemeente Raalte slaat aan: nu al duizenden aanmeldingen voor online prijzenfeestje

Raalter wijk Westdorp blijft tot 2030 afhanke­lijk van aardgas: ‘Duurzame energie is veel te duur’

18 december Het is simpelweg te duur om Westdorp in Raalte voor 2030 van het aardgas te krijgen. Dat is de conclusie van onderzoeksbureau CE Delft nadat zij onderzochten of de wijk in Raalte over tien jaar volledig aardgasvrij kan zijn. Op basis van de verwachte kosten voor woningeigenaren is het plan voorlopig onhaalbaar.