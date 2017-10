Bioboer Henk Aa moet van rechter koeien laten slachten. ‘Maar dat doe ik niet!’

Het gaat bioboer Henk Aa uit Raalte flink geld kosten, maar hij laat zijn koeien niet slachten vanwege de in zijn ogen onzalige plannen van het landbouwministerie. In hoger beroep gaf de rechter bij het Hof dinsdag het ministerie gelijk met de aanpak van de mestproblemen. Eerder schaarde een lagere rechter zich achter bioboer Aa en zijn collega’s. Hij laat het er niet bij zitten. ,,Ik blijf procederen!’’

Hoe zat het ook weer? Nederlandse boeren hebben veel te veel koeien. Daardoor is er veel te veel mest en raken koeienboeren hun Europese mestvoordeel kwijt. ‘Derogatie’ heet die regeling. Oplossing: de veestapel moet krimpen, dus vele duizenden koeien naar de slacht.

Raaltenaar Aa stapte daarom naar de rechter. Hij maakt als bioboer helemaal geen gebruik van de derogatieregeling. En bovendien: hij was zijn biologische melkveehouderij aan het opstarten. Dan is het toch niet raar dat je je veestapel uitbreidt?

Ontbrekend rapport

Aa is woest over de uitspraak van de hogere rechter dinsdag. ,,Er staat in het vonnis dat wij geen rapport hebben ingeleverd over de investeringen die we hebben gedaan. Die hebben we gewoon ingeleverd!’’

Aa ziet genoeg gronden om naar de cassatierechter te gaan. Die kijkt niet inhoudelijk naar de zaak, maar oordeelt of er geen fouten zijn gemaakt tijdens de rechtszaken. ,,Het lijkt mij dat we wel een paar redenen hebben.’’

Aa is een van de ruim 300 bioboeren in Nederland die bakzeil lijken te moeten halen na de uitspraak van de rechter bij het Hof. Ook bijvoorbeeld vleesveehouders zijn de pineut, net als kalverhouders. Zij waren buiten de ‘fosfaatreductieplannen’ van voormalig staatssecretaris Martijn van Dam gehouden.

Hoge kosten

De hele zaak kost Aa tot nu toe tussen de 60.000 en 100.000 euro, schat hij. Hij heeft een pas op de plaats gemaakt bij de uitbreiding van zijn bedrijf. ,,Daardoor heb ik minder inkomsten van de melk, terwijl we wel bijvoorbeeld een melkrobot, een tractor een een shovel hebben aangeschaft.’’ Die investeringen betalen zich langzamer terug.

De Raaltenaar is met zijn zoon eigenaar van Beaphar, dat diergeneesmiddelen en -gezondheidsproducten maakt. Hij is bioboer geworden omdat hij ‘van ondernemen’ houdt, maar ook ‘om als biologisch boer iets terug te doen voor de aarde’.

Kwetsbare natuur

Van Aa maakt zich zorgen over het tempo waarin we onze planeet uitwonen, maakt hij duidelijk. Kijk bijvoorbeeld naar het grote aantal insecten dat alleen al in ons land is verdwenen. Die zijn broodnodig voor de natuur, voor de voortplanting van alles wat groeit en bloeit. ,,Als we niets doen, krijgen we daar een keer de rekening voor gepresenteerd.’’

De rechter van het gerechtshof zegt in zijn oordeel dat de boeren de huidige problemen hadden kunnen voorzien. Na de afschaffing van het melkquotum kochten boeren flink veel koeien, om meer melk naar de fabriek te kunnen sturen. Meer koeien is meer mest, dus die som was duidelijk, vindt de rechter.

Belachelijk, vindt Aa. Hoezo aan zien komen als biologische boer? Hij zegt het nog maar eens: ,,We mogen als bioboeren niet eens gebruik maken van de derogatieregeling. Waarom moeten we bijdragen aan de oplossing van de problemen die we niet veroorzaken?’’

