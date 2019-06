Bladgoud blinkt weer op toren van Nicolaaskerk in Heino

Terwijl op 15 april 2019 de vlammen vraatzuchtig om zich heen grijpen in de Notre-Dame van Parijs, maakt de directie van Royal Eijsbouts zich grote zorgen over de Mariaklok. Deze is in 2013 te Asten gegoten en hangt sindsdien zichtbaar voor toeristen te pronken in de zuidelijke toren van de eeuwenoude kathedraal. De wereldleider in het nobele bedrijf van het klokken gieten kan al na enkele dagen opgelucht ademhalen. Want dikke ‘Marie’ heeft geen grammetje van haar zes ton brons verloren en verkeert nog altijd in stralende gezondheid.