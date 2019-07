Blije varkens vinden verkoeling in modderpoel Heino

In minder dan een etmaal zijn de blije varkens in de modderpoel van Taco Reimert uit Heino op Twitter ruim 47.000 keer bekeken. Het filmpje heeft meer dan 1700 likes en is een paar honderd keer geretweet. Verbaasd? ,,Nee", zegt Reimert van het gelijknamige biologische varkensbedrijf nuchter, ,,ik had wel wat reacties verwacht.”

Hoe blij zijn jouw varkens in deze hitte?

,,Behoorlijk blij aan de krul in de staart te zien. Ik heb eerder deze week de poel tot aan de nok toe met water gevuld en je ziet dat ze er uit zichzelf naar toe gaan. Op het filmpje zijn het er extreem veel. Er liggen altijd wel een paar in de poel, maar nu zijn ze met wel heel veel tegelijk.”

Je krijgt op Twitter commentaar dat de varkens in de poel in de felle zon liggen, wat is jouw reactie daarop?

,,De varkens kiezen hier zelf voor. We hebben 160 zeugen. Ze kunnen ook in de stal blijven of een plekje in de schaduw zoeken. Juist in deze hitte laten we de dieren zoveel mogelijk met rust en kunnen ze hun eigen gang gaan. In de modderpoel zie je ze af en toe ook echt door de modder rollen om een soort laagje tegen de zon te krijgen.”

Hoe is het in de stal eigenlijk onder deze tropische omstandigheden?

,,Beter uit te houden dan buiten. Dat scheelt wel een graad of twaalf met buiten. Als het niet meer is. Donderdagmiddag op het heetst van de dag was het in de stal 28 graden Celsius. We hebben op het dak van de kraamstal sproeiers staan om het binnen koel te houden. Verder laten we ’s avonds de ventilatoren aan staan en voeren we de dieren een stuk vroeger dan normaal, nog voordat het warm wordt.”

Dat klinkt alsof de varkens deze week redelijk gemakkelijk door komen?

,,Het valt ons honderd procent mee. De dieren hoeven in principe ook niet zoveel te doen natuurlijk. Voor ons als varkenshouders is het juist wat drukker. Het grootste risico lopen we nu in de kraamstal. De zeugen slapen door de hitte, net als mensen, onrustiger. We moeten nu opletten dat ze niet op de biggen rollen. Als het koeler is, kruipen ze onder de biggenlamp, maar dat doen ze nu natuurlijk niet. Dus controleren we een paar keer vaker in de kraamstal.”