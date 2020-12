Blowende steigerbouwer gaat er als een haas vandoor als hij politie ziet: ‘Het was complete paniek’

Een swipe, een botsing: het is een wonder dat de tegenlig­gers van deze man uit Raalte het ongeluk overleven

28 december Een swipe op de telefoon, een klap, twee zeer zwaar gewonden. Tegen de 44-jarige Koen R. uit Raalte is maandag in de Zwolse rechtbank een werkstraf van 160 uur en een ontzegging van de rijbevoegdheid voor een jaar geëist. Hij kwam in de late avond van 13 september vorig jaar met zijn BMW op de verkeerde weghelft terecht en knalde op een tegenligger.