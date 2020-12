Blowende steigerbouwer gaat er als een haas vandoor en blaast dan de ‘E’ van ellende

Hoewel restaura­tie Strunk af is, moet nieuwbouw­schuur voor het échte 'dorpshuis­ge­voel' zorgen

21 december De restauratie van Cultuurboerderij Strunk is afgerond, maar daarmee is het project nog niet ten einde. Sterker nog, het plan is om een compleet nieuwe ‘schuur’ te bouwen aan de achterkant van het terrein. De huidige, vervallen schuur moet tegen de vlakte om plaats te maken voor een multifunctioneel centrum in Raalte.