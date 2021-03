Blunder in Raalte: 3.000 briefstemmen later meegeteld door menselijke fout

VIDEO EN UPDATE Slachtof­fer dodelijk ongeval bij Apeldoorn is man (32) uit Raalte

9 maart Op Kanaal Zuid tussen Lieren en Apeldoorn is dinsdagochtend een 32-jarige automobilist uit Raalte overleden. Bij het eenzijdige ongeval knalde de auto eerst tegen een boom, waarna deze in het water kwam. Het is het derde ernstige ongeval op deze plek in een maand tijd.