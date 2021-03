Blunder in Raalte: 3.000 briefstemmen niet meegeteld door menselijke fout

Ideeën te over voor toekomst van Marcelli­nus­kerk in Broekland: ‘Deze plannen staan in de kinder­schoe­nen’

8:54 Dat de Marcellinuskerk in Broekland op termijn sluit is een zekerheid. Maar wat moet er met het gebouw gebeuren? Een actieve groep inwoners uit Broekland heeft met hulp van onder meer twee afstudeerstudenten nu verschillende varianten op tafel gelegd. Of beter gezegd: tentoongesteld. Ieder weekend is de kerk geopend en kunnen bezoekers zich inlezen over de toekomst van de kerk.