BMW met buitenlands kenteken vat tijdens het rijden vlam in Raalte

Onderzoek naar stapsge­wijs verlagen van bedragen voor minima in Raalte

10 september Voor inwoners met een krappe beurs in Raalte gaan bedragen uit gemeentelijke minima-regelingen mogelijk minder snel omlaag. Wethouder Gerria Toeter beloofde de raad maandagavond in de raadpleinsessie te onderzoeken of de financiële steun in kleinere stappen naar beneden kan. De PvdA'er Arie van der Wilt had voor het stapsgewijs verminderen een pleidooi gehouden.