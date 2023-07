BMX-talent Mart (14) uit Heino maakt zich op voor EK en WK: ‘Droom is olympisch goud’

‘Fans’ maken diepe buiging en doen opvallende oproep: wethouder Gea Oord moet blijven

Een welgemeend compliment uitspreken voor de grote inzet van een wethouder is tegenwoordig al uitzonderlijk. Maar een openlijke oproep om een gemeentebestuurder haar ambtstermijn te laten afmaken is ronduit opvallend. Plaatselijk Belang Haarle is in elk geval groot fan van Gea Oord en dat mag de hele wereld weten.