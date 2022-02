BMX-wedstrijden van allure komen naar Raalte: ‘Topevenementen zowel binnen als buiten de baan van waarde’

Tijdelijke testloca­ties in Raalte en Staphorst blijven langer open

De tijdelijke testlocaties in Staphorst en Raalte blijven langer open, in ieder geval tot eind april. Dat meldt de GGD IJsselland. Daartegenover staat de sluiting van de tijdelijke testlocatie aan de Ceintuurbaan in Zwolle. Testen op het coronavirus kan daar met ingang van komende donderdag niet meer.

