Boa’s in Raalte krijgen cameraatje op de borst: ‘Kan de-escalerend werken’

Raalte wil na 900 jaar troep maken met schone lei jubileum­feest in: ‘Pas dan kunnen we feesten’

Raalte staat aan de vooravond van het 900-jarig bestaan in april. Om daar met een letterlijk schone lei aan te beginnen, houdt de Lionsclub Raalte zaterdag een grote schoonmaakactie. ,,We hebben gezegd: ‘Als heel Raalte schoon is, dan kunnen we na 900 jaar troep maken eindelijk weer eens met een schone lei beginnen’. Pas dan kunnen we feesten.’’