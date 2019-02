Boek over Boetelerveld en Schoonheten vliegt weg

Boekjes Nijntje in het Sallands ‘fietsen’ over de toonbank

6:07 Het boekje ‘nijntje op de fietse in het sallands’ gaat in een steeds hogere versnelling over de toonbank. Annet Ellenbroek, de Raalter boekhandelaar die het initiatief nam voor de vertaling, meldt dat zij in een week 500 exemplaren heeft verkocht.