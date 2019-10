Boer Gerard (55) uit Laag Zuthem is aantijgingen zat: ‘Wij moeten wéér in de verdediging’

Video Docent Raalte vreest voor ramp in ‘bocht bij Peters’

10 oktober Raaltenaar Bas Veldhuis (61) kan niet anders dan de noodklok luiden over de verkeerssituatie in de ‘bocht bij Peters’. Veldhuis, die nabij deze bocht in de Wijheseweg (N756) woont, zou het zichzelf nooit vergeven wanneer zich hier een tragedie zou voltrekken en hij hiervoor niet publiekelijk heeft gewaarschuwd. ,,Als het daar een keer mis gaat, heb je echt een ramp”, zegt de docent Economie van het Carmel College.