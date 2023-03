Boer Rudie (58) breekt aan de keukentafel: ‘Ik liep al langer op mijn tandvlees’

Eicas in Deventer is nu écht open: ‘Uniek museum kan 60.000 bezoekers per jaar trekken’

Na een gedeeltelijke opening sinds eind november werd aan de Nieuwe Markt in Deventer het museum Eicas vandaag in alle glorie gepresenteerd. Met de door een dansvoorstelling opgeluisterde officiële opening zag Diepenvener Koos Hoogland zijn in 2011 ontstane idee werkelijkheid worden. ,,Een verrijking voor het wat schrale Deventer museale landschap’.