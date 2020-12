Boerenprotest bij distributiecentrum Jumbo in Raalte zwelt aan tot ruim 200 tractoren: ‘Wij gaan niet weg tot we een akkoord hebben’

update, videoHet boerenprotest met tractoren bij het distributiecentrum van supermarktketen Jumbo in Raalte is tot ruim 200 tractoren en honderden actievoerders gegroeid. De toegang tot het terrein van Jumbo voor vrachtwagens is geblokkeerd.

Vrijdagavond om acht uur startte de actie. De actievoerders zeggen dat ze blijven tot ze een akkoord hebben met Jumbo.

De boeren voeren actie omdat ze betere prijzen willen van de supermarkten voor hun producten. William Schoonhoven uit Beemte Broekland is met zijn tractor 35 km naar Raalte gereden. ,,Wij worden al jaren uitgemolken. Het is nu tijd voor een goed gesprek. Al vijf jaar zien we ons inkomen dramatisch dalen. Terwijl de Van Eerds (eigenaren van de Jumbo, red.) en Van Drie (kalfsvleeshandelaar, red.) in de Quote 500 staan. Wij zitten bijna bij de voedselbank.’’

De boeren eisen van Jumbo de toezegging dat er ingegaan wordt op het voorstel voor ‘Farmer Friendly’ beleid. ,,Wij willen afspraken over een goed verdienmodel’’, aldus Schoonhoven.

Volledig scherm William Schoonhoven, woordvoerder namens de ruim 200 actievoerders bij het Jumbo Distributiecentrum in Raalte: ,,Wij worden al jaren uitgemolken. Het is nu tijd voor een goed gesprek.'' © Sandra Veltmaat

De veehouder voert aan dat er geen eerlijke prijsvorming is en dat daar iets aan moet gebeuren. ,,Boeren krijgen bijvoorbeeld 1 cent per kilo aardappelen, terwijl ze in de Jumbo liggen voor 1 euro per kilo. Dat is 100 keer zoveel, dat is gewoon niet uit te leggen.’’

Meerdere distributiecentra geblokkeerd

Ook bij vier andere distributiecentra van Jumbo, onder meer in Breda en Veghel, protesteren boeren vandaag. Bij het distributiecentrum in het Drenthse Beilen blokkeerden tientallen trekkers vrijdagmiddag eveneens de poort.

Volledig scherm Protesten van boeren in Raalte © News United / Arnold Roolvink

De blokkades en de protesten zijn een spontane actie van groepen jonge boeren, die niet gebonden zijn aan grotere organisaties. Zowel Farmers Defence Force als LTO benadrukte vandaag niet de organisator te zijn. Volgens Schoonhoven zijn in Raalte diverse groepen boeren in actie gekomen. ,,Ik hoor bij de Groep Apeldoorn. Hier is ook de groep ‘Vol Gas’ en er zijn boeren uit Wierden, Hardenberg, Bathmen en Stroe.’’

Schoonhoven, eigenaar van een vleesveehouderij, meldt dat er om één uur vannacht een gesprek is geweest met de leiding van het Jumbo Distributiecentrum. ,,Als teken van goede wil, hebben we daarna besloten de blokkade op te heffen van de Jumbo Online distributie iets verderop hier. Maar als er vanochtend om 9 uur geen positieve reactie is van de Jumbo, zetten we ook daar de trekkers er weer voor.’’

Alles op alles

In een reactie laat Jumbo weten dat ze geen problemen verwachten qua distributie. ,,We zetten alles op alles om de schappen goed gevuld te houden,” verklaarde een woordvoerder eerder aan de Stentor.

Ook laat zij weten dat Jumbo begrip heeft voor de zorgen van Nederlandse boeren. ,,Als Jumbo zijn we aangesloten bij het CBL, de branchevereniging van de supermarkten. Het CBL heeft voorgesteld om namens de sector met alle ketenpartners in gesprek te gaan over de toekomst van de voedselketen en de positie van tuinders en boeren.’’

Om vijf uur in de ochtend staat chauffeur Joey van der Weide met zijn truck op straat voor het distributiecentrum. Hij had een rondje Brabant moeten rijden met diepvriesproducten. ,,Ik kan er niet door. Ik weet niet hoe lang het gaat duren. Ik wacht op orders van de zaak.’’ Van der Weide staat niet negatief tegenover de boerenactie. ,,Ik heb er wel begrip voor. Als de grote bedrijven en ook de politiek niet willen luisteren. Ja, niet goedschiks, dan maar kwaadschiks.’’

Volledig scherm Joey van der Weide staat met zijn truck op straat voor het distributiecentrum van de Jumbo in Raalte: ,,Ik heb wel begrip voor de actie.'' © Sandra Veltmaat