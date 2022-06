Boerenprotestacties in Raalte, burgemeester Dadema met boeren in gesprek: ‘Steunen koers van provincie’

MET VIDEO Duizenden kilo’s spareribs op de grill bij festival Ribs & Blues Raalte: ‘Die bakjes moeten goed vol zitten’

Dompel je onder in Amerikaanse sferen, want het Ribs & Blues Festival in Raalte is in volle gang. Duizenden bezoekers genieten voor het eerst sinds 2019 weer van de livemuziek midden in het centrum van Raalte. Maar hoeveel spareribs gaan de grill op en hoe lang zijn de slagers bezig met de voorbereidingen? Slagers van het eerste uur, Maurits Pijnappel en Jan te Wierike, geven een kijkje in de keuken. ,,Dit is echt het hoogtepunt van het jaar voor ons.’’

6 juni