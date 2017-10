Boerhaar neemt afscheid van directrice 'juf Ali'

Brandweer Heeten redt bosuil uit kluwen prikkeldraad

18 oktober Een bosuil die dinsdag spartelend vast zat tussen takken en prikkeldraad is door de brandweer van Heeten gered. Of het dier het haalt is nog maar de vraag. ,,Eens even kijken of de voeding die hij krijgt aanslaat", zegt Carmen Silos namens de dierenbescherming.