Bökkers zet feestende menigte in vuur en vlam

Van Hijum werft niet alleen kandidaten voor CDA Raalte

26 augustus CDA-coryfee Eddy van Hijum is druk bezig met het werven van kandidaten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in Raalte. Maar het voormalig Kamerlid uit Laag Zuthem, sinds 2014 voor het CDA gedeputeerde in het provinciebestuur van Overijssel, richt zich niet alleen op christen-democraten. ,,Als wij mensen vragen of ze raadslid voor het CDA willen worden, maar laten blijken dat ze een andere politieke voorkeur hebben, dan brengen we ze in contact met vertegenwoordigers van dìe partijen. Ik ben hier dan wel mee bezig als CDA-lid, maar wil als provinciebestuurder ook het bredere belang dienen. Iedereen heeft immers belang bij een goed draaiende lokale democratie.''