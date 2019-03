Bosweg Vlaminckhorst in Heino blijft afgesloten tot woede van wandelaars

Zeker zestig jaar lang was het voor Heinoërs mogelijk om een rondje te wandelen door het Bouwhuisbos, via het erf van de Vlaminckhorst. Totdat Henk van der Wal en Nellie Verhoef ruim twee jaar geleden het landgoed in handen kregen. Net voor de Vlaminckhorst werd een hek geplaatst, waardoor het erf niet langer toegankelijk was voor de wandelaars. Die konden hun weg vervolgen over een alternatief wandelpad, circa 200 meter verderop.