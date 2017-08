Bottermarkt Raalte breekt alle records

Hoe ver gaat deze varkensbaron?

13:26 Tot hoever kan de schaalvergroting in de varkenshouderij nog doorgaan? De discussie daarover laait op na het afbranden van De Knorhof in Erichem, waarbij 20.000 varkens verbrandden. In het hart van de discussie staat eigenaar Adriaan Straathof, de grootste en meest omstreden varkenshouder van Europa.