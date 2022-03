Bouw Molenwijk in Heino ligt stil na bezwaren bij Raad van State: ‘Raadsbesluit op basis van foute informatie’

Raalter discotheek Bij Lampe creëert eigen coronatest­lo­ca­tie: eerst de staaf en dan ‘Alaaf!’

Er staat zaterdag een behoorlijke rij feestgangers voor discotheek Bij Lampe in Raalte. Ze zijn helemaal klaar voor ‘Kleintje Carnaval’ en wachten geduldig - bijna gedwee - tot ze aan de beurt zijn voor een coronatest. Dat moet binnen, in de discotheek. Staaf in de neus en een kwartiertje tot een half uur wachten. Is de uitslag negatief? Dan mogen ze later deze avond - rond negenen - door, naar de polonaise. Positief? Dan wordt het eenzaam ‘hossen’ in quarantaine.

27 februari