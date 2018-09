Bouwcontrole achteraf: focus op wat geleverd is, niet op wat is beloofd

Video Bjorn (20) uit Heeten springt kanaal in op weg naar goud op Special Olympics

24 september Trots balt Bjorn Aarnink (20) zijn vuisten als hij het eindpunt van zijn zwemtocht bij de Ramelerbrug in Raalte heeft bereikt. Moe maar voldaan is hij, nadat hij vanaf de Veldkampsbrug in zijn woonplaats Heeten een zwemtocht van twee kilometer heeft voltooid. Gesponsord, zodat hij in maart kan meedoen aan de Special Olympics in Abu Dhabi.