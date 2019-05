Bouwer clubhuis tennissers Heino wil water bij wijn doen

Het scheuren onder poort van ’t Raan hoort tot verleden

21 mei Met de fiets, bromfiets of scooter door de ’poort’ van het winkelcentrumpje in Raalte-Noord scheuren, is er niet meer bij. Vijf hekken, die sinds vorige week aan één kant van de doorgang staan, beletten dat. ,,Of het voldoende is, moet de tijd leren.’’