Boze boeren in Raalte eisen betere prijzen: ‘Wij krijgen 1 cent per kilo, Jumbo verkoopt aardappelen voor 1 euro per kilo’

Politie vindt ‘illegaal en geknutseld vuurwerk’ in woning Raalte: ‘We moesten zelfs de kruipruim­te in’

3 december Na een tip hebben politieagenten 88 kilo vuurwerk gevonden in een woning aan de Iepensingel in Raalte. Waar in eerste instantie een relatief kleine hoeveelheid vuurwerk werd gevonden, stuitten de agenten op nog veel meer legaal en illegaal vuurwerk in de kruipruimte. Er is één man aangehouden. Omdat er in de woning ook kinderen verbleven, is er ook melding gemaakt bij Veilig Thuis.