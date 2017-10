Branche-award voor Boerhof uit Heeten

Schapenhouder doodgebeten schapen geschokt: 'een le­vens­ge­vaar­lij­ke hond'

14 oktober Het beest dat in de nacht van vrijdag op zaterdag vier drachtige schapen doodbeet in een weiland in Laag Zuthem moet snel gevonden worden. ,,Het is een levensgevaarlijke hond’’, zegt de getroffen schapenhouder Willy Kleinlangevelsloo.