Brand bij metaalhandel in Raalte gaat nog uren duren

video Het is muisstil bij de start van de Dutch Masters of MTB in Haarle, voor René

18 maart De kerkklok op het Kerkplein in Haarle sloeg 6 uur. Verder was het stil, muisstil. Duizend mountainbikers, familie, belangstellenden en de organisatie van Dutch Masters of MTB stonden zondagochtend in de ijzige kou stil bij het overlijden van René Brinkhuis.