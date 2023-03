Brand in varkenshouderij Heeten geblust, alle 3800 biggen zijn gered

‘Grote opluchting’ bij gemeente Hellen­doorn: Stikstof gooit geen roet in eten bij bouwplan­nen in Haarle

HAARLE - Stikstof, een woord dat steeds vaker zorgt voor nachtmerries bij projectontwikkelaars en bouwers. Want vanwege een te hoge stikstofbelasting voor de natuur is menig project gesneuveld of in de ijskast gezet. Maar er is goed nieuws voor Haarle: Stikstof gooit geen roet in het eten voor plan De Grave.