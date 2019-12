Brand ontdekt doordat hond uit woning in Luttenberg ontsnapt

OM eist bijna 4 jaar cel voor opdrachtge­ver van overval Raalte

12 december Tegen de 36-jarige Danny S. uit Zutphen is vandaag 45 maanden cel geëist voor het medeplegen van een zeer gewelddadige overval op een bewoonster in Raalte. In de woning werd tevergeefs gezocht naar contant geld uit de handel in oud ijzer.