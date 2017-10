Brandweer Heeten redt bosuil uit kluwen prikkeldraad

Hoe het dier bovenin de bomen in prikkeldraad verstrikt kon raken aan de Zonnenbergen in Heeten is haar onbekend. ,,We kregen een melding van een passant, die het dier had zien spartelen. Toen we met de dierenambulance Klarenbeek aankwamen, bleek het dier zo hoog te zitten, dat wij de hulp van de brandweer moesten inroepen."

Overlevingskans

De uil was flink uitgeput en had wonden van het prikkeldraad aan zijn poten. ,,De verwondingen waren dusdanig dat we er als dierenambulance niet veel aan konden doen. Daarom hebben we het dier naar de Roofvogelopvang Barchem gebracht." Silos heeft net contact met de opvang gehad: ,,Ze hebben het draad verwijderd en zijn wonden verzorgd. Hij krijgt via een spuitje voeding toegediend, maar of hij het gaat halen is de vraag. We schatten zijn overlevingskans op 50 procent."