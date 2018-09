Brengen Raaltese hapjes singles bij elkaar?

Rood polsbandje? Dan is er een kans. Bij foodfestival In de Smaak in Raalte gaat het niet alleen om de hapjes en drankjes, maar kunnen singles ook bij elkáár in de smaak vallen. De Raaltese singles moeten alleen nog een drempel over.

Misschien is de Sallander er nog niet helemaal klaar voor. Want tijdens de eerste avond van het festival In de Smaak in Raalte is het best druk, maar er zijn geen rode polsbandjes te bekennen. Het is een nieuw onderdeel van het festival, dat dit jaar voor de vierde keer wordt gehouden op de Herenhof in Raalte. Singles kunnen er elkaar op een laagdrempelige manier ontmoeten door een rood polsbandje te dragen. Maar de enige mensen die eraan meedoen, zijn vooralsnog van de organisatie.

Zoals Laura Bloothoofd en Kyra Veldkamp van de stand Deventer Koffie. Zij dragen het bandje wel, als teken dat ze single zijn. Ze hopen dat er meer mensen volgen.

Meer singles

Ook Esther Gouwe doet mee, maar ook zij is van de organisatie. Al zou ze ook meedoen als dat niet zo was geweest, verzekert ze. Volgens Gouwe moet het initiatief nog op gang komen en zullen er op zaterdag en zondag meer singles volgen. ,,De reacties zijn positief en er hebben al wel mensen gevraagd hoe het precies gaat met de rode bandjes. In de Smaak draait natuurlijk om het lekkere eten en drinken en dit is een leuke aanvulling op dit mooie evenement. Als op deze manier een single in contact komt met een andere single, is dat mooi meegenomen.” Volgens haar is dit een ontspannen manier om elkaar te ontmoeten. ,,Er bestaan datingsites, maar dat is allemaal vrij kil en dit is zoals je vroeger naar de disco ging en direct contact had.”

Optimistisch

Dat er nog geen enkel rood polsbandje tussen het borrelende publiek te zien is, baart voorzitter Peter Walter nog geen zorgen. Zelf is hij ruim 53 jaar gelukkig getrouwd, dus draagt hij geen rood polsbandje, maar als hij jong en single zou zijn zou hij zeker meedoen. Hij is optimistisch over het initiatief en verwacht dat er toch zeker zes koppels zullen ontstaan. Al is het maar iemand om mee naar de film te gaan of iets anders te ondernemen.

Het is dus nog afwachten hoeveel singles zich gaan melden voor het rode bandje. Wel kwam gisteravond één man speciaal om alvast een bandje te halen voor de volgende dag.