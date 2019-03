Bridge Liga Raalte groeit tegen de stroom in

Pas op dat ‘Start met bridge’ niet eindigt in echtscheiding!



Zodra levensgezellen ook partners worden in het bridge, liggen verwijten over en weer op de loer. ‘Had je niet zus’ of ‘moet je niet zo’. Johan Kiekebosch, die als formateur het huidige Raalter college in elkaar smeedde, moet nu dus waken voor een breuk in de coalitie met vrouw Wil. Want zij heeft hem argeloos verleid tot de cursus ‘Start met bridge’. ,,Ik snap waar de waarschuwing vandaan komt, want in het bridge ben je enorm afhankelijk van elkaar. Maar ik beschouw dit niet als een garantie op een echtscheiding. Liever zie ik het als een training voor een goed huwelijk. We gaan er zeker mee door.’’