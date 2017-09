Broeder Valentinus wordt nu zelf bedolven onder de naastenliefde

Als Broeder Valentinus pleegt hij op Valentijnsdag traditiegetrouw een bloemenhulde te brengen aan vrijwilligers. Nu hij door een hersenbloeding is getroffen, wordt George van der Vechte (65) zelf bedolven onder naastenliefde. Liefst 117 vmbo-leerlingen van de Groene Welle uit Zwolle schieten deze week te hulp om zijn tuincentrum in Heino grondig op te knappen.

Heel Heino kent hem als Broeder Valentinus. Gestoken in een bruine monnikspij loopt hij eens per jaar achter een kruiwagen vol bloemen aan. Deze schenkt hij aan door hem uitverkoren dorpsgenoten die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. George van der Vechte kuste deze traditie op Valentijnsdag zelf tot leven, dik dertig jaar geleden.

De man die kruiwagens vol liefde in Heino heeft uitgestrooid, moet nu gebruik maken van een scootmobiel. Hij werd op 1 mei getroffen door een hersenbloeding, 's avonds onder de douche. Alle illusies van een mooie oude dag spoelden plotsklaps weg in het afvoerputje. ,,Nog wel op de Dag van de Arbeid'', treurt Van der Vechte, die aan de linkerzijde van zijn lichaam verlamd raakte.

Ofschoon hij dankzij revalidatie in het Zwolse centrum Vogellanden de macht over zijn linkerarm en -been geleidelijk aan het herwinnen is, kan hij in eigen huis en tuin nog niet goed uit de voeten. Van der Vechte moet zichzelf bij het lopen ondersteunen met een kruk, terwijl zijn linkerarm in een mitella rust.

Daarom slaakt zijn dochter Nathalie een noodkreet. Ze stuurt per e-mail een vraag om hulp naar de Groene Welle, de middelbare school voor groen onderwijs in Zwolle en Hardenberg, waarmee het bedrijf in Heino al vele jaren een innige relatie onderhoudt. Van der Vechte houdt hondstrouw zitting in de examencommissie van de school, leerlingen komen als estafettelopers bij hem over de vloer voor hun stage.

De hulpkreet valt in goede aarde bij praktijkdocent Ibe Pelgrim. Hij vaardigt deze week marsorders uit voor 117 tweedeklassers van het vmbo. Zij komen allen een dagje helpen, onderverdeeld in vier divisies. Dat zijn in totaal liefst 1170 groene vingers om onkruid te wieden, te harken en te schoffelen. Komende woensdag draven nog vijftien vierdeklassers op voor het zwaardere onderhoud, zoals het snoeien van heggen. ,,Deze hulpvraag past als een puzzelstukje in het programma van de school'', stelt Pelgrim. ,,Want anders hadden de leerlingen in deze uren in de tuin of de kas op school gewerkt.''

De scholieren laten zich het uitje naar Heino welgevallen en gaan met frisse zin aan het werk. Annemijn de Haan (13) uit Wijhe ziet dat er door de harde rukwinden van woensdag genoeg te doen valt. ,,Ik vind het leuk om in het groen aan het werk te zijn, want ik kan niet lang stil zitten'', zegt zij. ,,Ik zou dit wel vaker willen doen.''

Tim Leferink (17) uit Lemelerveld steekt zijn armen zelfs op zijn vrije dag uit de mouwen. Hij rondde dit jaar op de Groene Welle met succes zijn driejarige mbo-opleiding Sportvisserij & Waterbeheer af en reinigt de vijver. ,,Op verzoek van mijn oom Ibe'', wijst hij naar de praktijkdocent. ,,Eigenlijk is dit hovenierswerk, maar ik vind het leuk om te doen.''