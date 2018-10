Broekland moet verder zonder Inspiration

Nog een keer pakken ze uit, de mannen en vrouwen van Inspiration, het Broeklandse koor dat zo nauw verbonden is met de Marcellinuskerk in het dorp. Maar zoals zij The Passion vertolkten op Goede Vrijdag, dat zit er waarschijnlijk niet meer in.

Zaterdagavond komt er na 39 jaar een einde aan het koor. Doodzonde, zegt voorganger en voorzitter Wim de Haan van de geloofsgemeenschap in Broekland.

Jullie hebben toch nog twee andere koren in Broekland?

,,Zeker, we hebben nog het Gemengd Koor met 25 mannen en vrouwen en het jeugdkoor, dat met twintig kinderen zelfs behoorlijk groot is in vergelijking met omliggende parochies. Zij zingen bij reguliere vieringen, maar niet zoals Inspiration dat kon.''

Waarom komt er nu een eind aan het koor?

,,Dat heeft te maken met het vertrek van dirigent Mark van Schooten, die afgelopen zomer naar Culemborg is verhuisd. Hij heeft het koor op een uitstekend niveau gebracht, met goede kerkmuziek, weten wat je zingt, bevlogenheid. Het is doodzonde dat hij stopt. We hadden goede hoop dat we een vervanger konden vinden. Stad en land hebben we afgezocht, alle conservatoria af geweest, maar het is niet gelukt. Daar kwam bij dat het koor niet in kwaliteit terug wilde. Ten einde raad hebben we besloten het koor op te heffen.''

Volledig scherm De Marcellinuskerk.

Is het ook een domper voor de kerk?

,,Voor onze geloofsgemeenschap is het echt een verarming. De tien vieringen die we elk jaar met het koor deden, gaan we echt missen. Zoals zij op Goede Vrijdag The Passion uitvoerden, dat was altijd schitterend. Eigenlijk waren al hun vieringen bijzonder. Dan ga je ook de kerkgangers missen. Je weet dat er krimp in de geloofsgemeenschap zit en dan komt dit er nog eens bij. We hebben 450 gezinnen, in de kerk zitten meestal vijftig tot honderd mensen, maar als Inspiration er was altijd meer.''

Is er nog wat te verzinnen voor die vieringen?

,,Zeker, we hebben al een paar koren van elders vastgelegd. De akoestiek van de kerk is hartstikke goed. Onlangs hebben we nog een repetitieweekend gehad van een klassiek koor uit Amsterdam, je weet echt niet wat je hoort. Maar The Passion zit er volgend jaar nog niet in, al kijken we wel rond.''