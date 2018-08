Broekrock lonkt naar breder publiek

Heeten Begroot: inwoners krijgen het voor zeggen

29 augustus Inwoners die zelf kiezen waar het gemeentelijk geld voor Heeten aan wordt besteed. De kogel is nog niet door de kerk, maar het initiatief voor een vorm van zelfbestuur in het dorp is geboren. Op zaterdag 13 oktober draait Heeten proef. De bijeenkomst in het kulturhus Trefpunt begint om 15.00 uur.