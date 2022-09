Broekstaclerun krijgt een vervolg met ander parcours in Broekland

Zo kwam die ene iconische Amerikaan­se windmolen terecht in Overijssel

Bijna had de laatste Amerikaanse windmotormolen in Overijssel op de schroothoop gelegen. Gerard en Jan Overesch uit Raalte konden dat twintig jaar geleden voorkomen. De molen werd opgeknapt, is een plaatje in het Sallandse landschap en onlangs door Stichting De Overijsselse Molen voorzien van een QR-code. ,,Pak je fiets en ga kijken’’, zegt Ruud Roose van de stichting.

7 augustus