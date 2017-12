Broers Bruggeman hopen op droomstart zelfgebouwde tractor

videoHet zijn indrukwekkende gevaartes, de twee Claas-tractoren in de showroom bij Bruggeman Mechanisatie in Broekland. De ene reus, met een cabine, is het standaardmodel. Bedoeld voor bijvoorbeeld een loonbedrijf. Met de andere gigant hopen de broers Bruggeman succes te oogsten op Neerlands tractorpullingbanen.

Hoezeer de twee grote jongens van het merk Claas - het merk waarvan Bruggeman Mechanisatie dealer is - in vermogen verschillen, maakt de 35-jarige Bjorn Bruggeman duidelijk. Een krachtmeting tussen beide zou een oneerlijke strijd zijn. ,,De zes cilinder standaard komt tot 380 pk. Het zes cilinder-model dat we bouwen, haalt straks 1400 pk, als het goed is.''

Manusje-van-alles

Met zijn broers Roy (32 jaar) en Niels (dertig jaar) vormt Bjorn het Team Bruggeman. Eigenlijk hoort Niels Brouwer er ook bij. Hij is het manusje-van-alles, sleutelt aan de machine, gaat mee naar wedstrijden. En rijdt de andere Claas-tractor op trekkerslepwedstrijden.

De krachtpatser waaraan de Bruggemannen sleutelen, komt niet in actie op trekkerslep, maar op de tractorpullingwedstrijden van de Nederlandse Truck en Tractorpulling Organisatie. ,,De oude John Deere is verkocht. We worden nu de eerste in de hele wereld die met een Claas in deze uitvoering op de baan verschijnen'', klinkt het voldaan uit de mond van Bjorn.

Leveranciers

De Bruggemans besloten de tractor zelf te bouwen. ,,We moeten wel, er is haast niets voor handen'', legt Roy uit. ,,De helft van de onderdelen maken we zelf. Denk daarbij aan de brandstofpomp. Ja, het kost wat zo'n tractor bouwen. Nee, we zeggen niet hoeveel. We kunnen rekenen op hulp van leveranciers van onderdelen.''

De broers hopen in het voorjaar met de nieuwe tractor aan de start te staan van een tractorpullingwedstrijd. Als het zelfgebouwde krachtmonster meteen de sleepwagen over de honderd meterbaan (full pull) trekt, springen ze een gat in de lucht. ,,Dat zou de kroon op ons werk zijn'', zegt Bjorn. ,,Pakt het niet goed uit, dan is het even balen. Maar denken we alweer snel hoe we het probleem kunnen oplossen.''