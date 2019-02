Broers Van Oldeniel zien verdachte zo weer op straat komen

Contact geld

Hein en Frans zijn zaterdagavond 12 januari door twee gewapende mannen overvallen in hun huis bij het Overijssels kanaal tussen Heeten en Deventer. De overvallers zijn binnen gekomen door een raam aan de zijkant van het huis. De broers zijn van de oude stempel en hadden daarom relatief veel contant geld in huis. Mede omdat ze net een tractor hadden verkocht. In totaal is er zo’n 3500 euro buitgemaakt. Ook hebben de overvallers een horloge en een aantal pakjes shag meegenomen. En het hele huis overhoop gehaald, terwijl de broers in de slaapkamer werden opgesloten.

Geruchten

Bang zijn ze niet. Praten over de brute overval vorige maand doen ze met z'n tweeën ook niet. In zichzelf prakkiseren wel. Over dat de twee overvallers binnen in hun huis zijn geweest. En wat ze is overkomen. Vooral de oudste broer, Hein, vindt het nog steeds onbegrijpelijk wat er is gebeurd. Medelijden met de ‘dakloze’ verdachte heeft hij niet. ,,Kapot schieten”, zegt hij resoluut. ,,Wat ze hebben gedaan, is onmenselijk. En dan met dat pistool. Ik hoef ze ook niet meer te zien. Ja, hangend aan het plafond.” Hein blikt even naar boven en dan naar de shag die hij in een vloeipapiertje rolt.