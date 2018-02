Brugklassers ontwerpen een badkamer en bibberen bij -21 graden in een vrieshal

Bibberen in de vrieshal van de Jumbo, een badkamer ontwerpen in een ‘techniek bus’, een kijkje in de keuken van de regeltechniek bij Bepacom, dat krijgen vmbo-scholieren in Raalte donderdag voorgeschoteld. Om ze te laten ervaren: techniek is overal en bovendien leuk!

Ze vinden het indrukwekkend, het bezoek aan de levensgrote vrieshal van distributiecentrum Jumbo in Raalte, de 56 kinderen uit de Carmel College-brugklas van het vmbo. ,,En heel koud, het is er min 21 graden’’, zegt initiatiefneemster Angelique Nijhof, directeur van het Broeklandse bedrijf Nijhof Installatietechniek. ,,Het is er heel groot. En heel koud. Dat maakte enorme indruk op de jeugd.’’

Installatiebranche

De technische installatiebranche is met bijna 10.000 bedrijven en ruim 120.000 werknemers één van de grootste branches van Nederland. Nijhof is de gangmaakster achter de regionale dag van de installatietechniek. Nijhofs bedrijf zit te springen om vakkundig personeel dat in de (installatie)techniek steeds moeilijker te vinden is. Samen met het Carmel College Salland en vijftien installatiebedrijven in de dag van de installatietechniek tot stand gekomen.

In de Experience Bus van OTIB (Opleidings- en ontwikkelingsfonds voor het Technisch InstallatieBedrijf) kunnen de brugklassers spelenderwijs ontdekken wat de techniek in ons dagelijks leven betekent. ,,Een filmpje met de ontwikkeling van de techniek in de tijd’’, laat Erik van Lavieren van OTIB zien wat er te doen valt in zijn bus. ,,Ze kunnen een badkamer ontwerpen op een tablet, en met een Virtual Reality-bril de techniek achter het festival Lowlands bekijken. Als ze een selfie maken, komen ze straks op onze site terecht. We promoten zo het installatievak. De vakbonden storten geld in een fonds waarvan we dit kunnen doen. De brancheorganisatie is heel actief met de werving van jongeren.’’

Pubers

Niks geen lastige, baldadige pubers vandaag, de scholieren van 12, 13 jaar zijn oprecht geïnteresseerd, zo lijkt het. Didi Schuurman ontwerpt nauwkeurig een badkamer op een tablet en Quinten Akkerman richt, met een beeldscherm voor zijn neus, een ruimte in. Intussen kijkt Jowi Blankvoort zijn ogen uit in een Virtual Reality-bril. Anderen vermaken zich met een eigen ontwerp of spelen spelletjes, bekijken filmpjes, zien tastbare bewijzen van techniek.