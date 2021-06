Buitengebied Heino ongeschikt voor tiny houses? Gemeente wil plannen niet op voorhand afschieten

Luttenber­gers willen stichting oprichten om kerk te kopen: ‘Iedereen mag meedenken over toekomst’

2 juni Als in 2025 de laatste kerkdienst in de Sint Corneliuskerk in Luttenberg is gehouden, wil een groep Luttenbergers de kerk kopen van Parochie Heilig Kruis. Marcel Veldkamp is voorzitter van de locatieraad en wil in het najaar de stichting Parel en Kerk Luttenberg oprichten, met als doel om de kerk in bezit te krijgen en van een nieuwe bestemming te voorzien. ,,Het eerste dat we gaan doen, is aan Luttenbergers vragen wat zíj willen met de kerk.’’