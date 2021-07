Buren balen van nieuwe woonwijk in Heino: ‘Weids uitzicht wordt muur van steen’

Onderzoe­ker en ex-projectlei­der doen boekje open over extern onderzoek naar Strunk-debacle Raalte

1 juli Voor het eerst sinds het Strunk-debat eind april werd er in het gemeentehuis in Raalte openbaar gesproken over het mislukte project om de cultuurboerderij nieuw leven in te blazen. Wethouder Wout Wagenmans hield destijds zijn kaken op elkaar over zijn rol in het proces en gaf weinig informatie prijs, wat hem op een motie van wantrouwen kwam te staan. Om alles op een rijtje te zetten schreef de gemeente een onafhankelijk onderzoek uit met de vraag hoe het zo ver kon komen. Het blijkt een opmaat naar een vurig politiek debat, begin juli.