Buren mini-camping De Huttert in Luttenberg wéér in actie tegen uitbreiding: ‘Dan zijn we weer terug bij af’

VIDEO ‘Opa’ Bos uit Heino regelt woning en huisraad in Borne voor vluchtelin­gen: ‘Geld maakt niet gelukkig, maar nu wel’

2 april Zo lang hij mensen in nood kan helpen, is ‘Opa’ Klaas Bos uit Heino een gelukkig man. Bos is buschauffeur van kinderen uit het asielzoekerscentrum in Schalkhaar. Hij brengt ze iedere dag naar school en haalt ze weer op. Vanuit een goed hart speelde hij zelfs al eens voor Sinterklaas en kocht cadeautjes voor alle kinderen. Nu greep het verhaal van een gezin Oeigoeren hem zo aan, dat hij er mede voor heeft gezorgd dat het gezin nu een woning in Borne heeft. Aanhangers vol spullen gingen al richting het oosten. ,,Ik ben geen rijk man, ik doe wat er in mijn vermogen ligt.’’