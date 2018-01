Burgemeester Dadema roept op te blijven investeren in dorpse gemeenschap

Het belooft een goed jaar te worden voor Raalte, met een positief humeur in de samenleving en doorzettende economische groei. Dat zei burgemeester Martijn Dadema in zijn nieuwjaarstoespraak vanavond in het Hoftheater. Maar ook: ,,het is niet wij óf zij.’’

,,Ik vind het menselijk om de eigen gemeenschap voorop te stellen, maar dat betekent niet dat je ook belang kunt hechten aan andere gemeenschappen, zowel in Raalte, in Nederland als ver daarbuiten’’, zei burgemeester Martijn Dadema nadat Fanfare Lierderholthuis de nieuwjaarsbijeenkomst in het Hoftheater muzikaal geopend had.

Ken je je straat?

Dadema memoreerde in zijn toespraak dat onze samenleving onder druk staat. ,,Zelfs in de kleinste dorpen wordt steeds vaker geconstateerd dat we niet iedereen meer kennen. Kent u nog iedereen in uw straat? Zijn we allemaal nog bereid om tijd te stoppen in onze samenleving? Weet u de eenzamen nog te vinden? Hoe verdraagzaam zijn we naar onbekenden?’’ vroeg Dadema zich hardop af. Om het antwoord in het midden te laten: ,,Ik ben benieuwd hoe u daar tegen aankijkt.’’

Lokale verbondenheid

Dadema refereerde aan het boek van de Canadese oud-politicus en hoogleraar Michael Ignatieff, getiteld ‘Gewone deugden: Samenhang in een verdeelde wereld’. ,,Het boek inspireerde mij omdat het in de kern gaat over de lokale verbondenheid tussen mensen. Mensen staan niet regelmatig stil om te redeneren over het eigen handelen. Inwoners dóen gewoon, om hun gemeenschap leefbaar te houden, geïnspireerd door de gewone deugden van het leven, zoals vertrouwen, bescheidenheid, tolerantie, empathie, vergevingsgezind, veerkracht, humor, solidariteit. Ik zie die kracht van verbinding, met gewone deugden, tussen gemeenschappen. Overal, van Rio tot Raalte.’’

Risico's