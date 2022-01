Burgemeester Dadema uit Raalte over nominatie Beste Bestuurder: ‘Zo lang je leert, kom je vooruit’

Watertoren Raalte nog niet gevuld: tekoopbord weer in de grond, maar recente plannen ‘in de startblok­ken’

De toekomst van de Watertoren in Raalte is nog ongewis. Vorig jaar lanceerde HoogWerk ambitieuze plannen om de toren om te toveren tot onder meer een werkervaringsplek voor jongeren. De financiering is echter nog niet rond, dus besloten de eigenaren van het gemeentelijk monument deze week de toren weer voor iedereen in de verkoop te zetten. ,,Als een investeerder zich meldt, kunnen we morgen tekenen’’, zegt onderneemster Geertje Kleine Schaars.

18 januari