Burgemeester Martijn Dadema van Raalte aan de slag als informateur bij waterschap

Moslimge­meen­schap Raalte blikt terug op rampzalige week: ‘Geen vrees voor een aanslag, wel voor verstoorde vrede’

14:13 De terreuraanval op moslims in Nieuw-Zeeland, vervolgens aanslag in Utrecht die door FvD in verband werd gebracht met ‘massa-immigratie’ en dan het grote overwinning van diezelfde partij. Voor de moslimgemeenschap was het een heftige week. Zo ook in Raalte.