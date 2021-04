Burgemeester Raalte had ‘de wet niet scherp’ en liet motie van wantrouwen achter gesloten deuren doorgaan

Experts na vondst ‘vechthanen’ in Laag Zuthem: ‘Dierenge­vech­ten komen vaker voor dan we dachten’

10:12 Gevechtshanen in Laag Zuthem? De politie heeft een sterk vermoeden, de eigenaar van de hanen ontkent. Hoe zit het eigenlijk met hanengevechten in Nederland? Hoe bijzonder is de vondst in Overijssel?