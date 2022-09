Burgemeester Raalte is klaar met vlaggenprotest: ‘Het punt is nu gemaakt’

Extreme droogte en engerlin­gen treffen velden van voetbal­clubs: ‘Het ziet er echt niet uit’

Engerlingen, extreme droogte en een kunstgrasveld dat nog steeds niet is aangepakt. Voetbalclubs in Salland en de Achterhoek krijgen het voor de kiezen. Bij het begin van het amateurseizoen liggen lang niet alle velden er even florissant bij. ,,Het ziet er echt niet uit.’’

4 september