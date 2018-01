Burgemeester Raalte zoekt vlogger voor de gemeente

,,We hebben de afgelopen anderhalf jaar gewerkt met video's, gemaakt door externe bedrijven. Ik denk bijvoorbeeld aan het filmpje Made in Raalte (een promotiefilm waarin bijvoorbeeld producten uit de gemeente Raalte all over the world opduiken, red.). We hebben daar zoveel enthousiaste reacties op gekregen. Ook op Facebook worden filmpjes goed bekeken. We willen sneller schakelen, nog beter mensen bereiken'', zegt Dadema.