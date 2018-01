Burgeralarmering waarschuwt: Raalte heeft tekort aan defibrillators

Volgens de jaarcijfers van HartslagNu zit de gemeente Raalte met het aantal AED'S ver boven de landelijke streefnorm van 1 procent van het inwoneraantal. ,,Het lijkt dus alsof er ruimschoots AED’s beschikbaar zijn, maar in de praktijk is dat niet zo’’, zegt Jolande Holterman van de Stichting AED Burgeralarmering gemeente Raalte. Ze geeft aan dat er in 2017 twaalf maal een AED-inzet was in Raalte, maar wil niet wil ingaan op specifieke incidenten. ,,De defibrillators hangen niet altijd voor het grijpen. Op sommige plekken hangen er apparaten te over, en op andere plaatsen hangt er geen een. Of er hangt er wel een, maar achter gesloten deur. Het geen dekkend systeem in Raalte, zeker niet in het buitengebied.’’

Toegankelijkheid

Volgens de Stichting AED Burgeralarmering Raalte hangen er momenteel in de gemeente Raalte 97 AED’s. Van de 97 apparaten, waarvan het merendeel in ‘de bewoonde wereld’ hangt, zijn slechts 61 AED’s 24 uur per dag beschikbaar. Dat moet beter, zegt Holterman. ,,We willen graag een betere spreiding en de AED's moeten altijd toegankelijkheid zijn. In het buitengebied, bij campings en bij sportcentra hangt een AED soms binnen. Die is niet voorhanden als het gebouw gesloten is. Zo’n apparaat zou buiten moeten hangen, bijvoorbeeld in een AED-kast, die beveiligd is, maar wel toegankelijk bij een incident. Zomaar ergens een AED ophangen heeft geen zin. Het apparaat moet bruikbaar zijn voor (burger)hulpverleners. Als een defibrillator niet is aangemeld bij HartslagNu, is hij onvindbaar en onbruikbaar voor anderen.’’