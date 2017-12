BurgerBelangen en Lokaal Alternatief Raalte: brenglocaties snoeihout moeten blijven

Raalte past afvalregeling aan in 2018

24 december Huishoudens in de gemeente Raalte betalen in 2018 geen bijdrage meer voor het legen van de gft-container. Voor de inzameling werd in 2017 nog een tarief gehanteerd van 2,40 euro voor een 240-literbak en 1,40 euro voor de 140-literbak.